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Anadolu Üniversitesi ve LÖSEV'den Sosyal Sorumluluk Protokolü

Anadolu Üniversitesi ve LÖSEV'den Sosyal Sorumluluk Protokolü
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Anadolu Üniversitesi ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında, sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak ve kanser farkındalığını artırmak amacıyla 5 yıllık işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere gönüllülük eğitimi ve sağlık etkinlikleri düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak ve kanser farkındalığını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, protokolün Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve LÖSEV Eskişehir İl Koordinatörü Yelda İlker tarafından Rektörlük Senato Odası'nda imzalandığı belirtildi.

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek ve LÖSEV'in etkinliklerine destek sağlamak üzere çeşitli iş birliklerini kapsayan protokolün 5 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

Protokolle tarafların gönüllülük eğitimlerinden farkındalık etkinliklerine kadar pek çok alanda ortak çalışmalar yürütmesini öngördüğü belirtilen açıklamada, "Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve akademik kadrosu LÖSEV'in gönüllülük faaliyetlerine katılarak topluma hizmet uygulamalarında yer alacak. Aynı zamanda kanser konusunda farkındalık seminerleri, sağlık etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecek. Üniversite, LÖSEV'in tanıtım ve kampanya dönemlerinde çeşitli destekler sunarken, LÖSEV de öğrencilere gönüllülük ve kariyer alanlarında eğitimler sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Protokol kapsamında LÖSEV'e kayıtlı çocuklar için Anadolu Üniversitesi'nde eğitim ve tanıtım programları düzenleneceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çocuklar, üniversitedeki derslere ve laboratuvar çalışmalarına katılım sağlayarak farklı deneyimler kazanabilecek. Üniversite öğrencilerine gönüllülük ve staj imkanları sunmanın yanı sıra, toplumsal faydayı gözeten etkinliklerle farkındalık yaratmayı hedefleyen protokolle ayrıca, kanserle mücadelede sağlıklı yaşam ve önleme konularına dair kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yapılacak."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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