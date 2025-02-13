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Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Adıgüzel, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı karesini tercih eden Adıgüzel, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" fotoğrafına oy verdi.

Adıgüzel, "Haber"de Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci", "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" fotoğrafını seçti.

Rektör Adıgüzel, emeği geçen Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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