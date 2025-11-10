Anadolu Üniversitesi'nden Sınav Haftasında Öğrencilere Sıcak İkram

Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları kapsamında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çay, kahve ve çorba ikramında bulunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sınav haftasında öğrencilere mola imkanı sunmayı amaçlayan uygulamanın ilk gününde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Adıgüzel, öğrencilerin sınav haftasını verimli geçirmelerini istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz yarın itibarıyla sınav haftasına başlıyor. Öğrencilerimizin kullanımına açık kütüphanemizde, gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimiz için çay, kahve ve çorba ikramı ile sıcak bir mola imkanı sunuyoruz. Yaptığımız ikramlarla öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Sınav haftasında sunulan imkanın çalışma ortamını olumlu etkilediğini anlatan İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ege Çayırcık da "Daha keyifli bir şekilde ders çalışmamızı sağlıyor ve ders aralarında ufak bir sosyalleşme ortamı yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Fakültesi öğrencisi İpek Taşal ise üniversitenin birçok alanda imkan sağladığını vurguladı.

Çay, kahve ve çorba ikramının Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi zemin kat girişinde 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.