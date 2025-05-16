Anadolu Üniversitesi'nde Aile Sempozyumu Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi'nde Aile Sempozyumu Düzenlendi
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Anadolu Üniversitesi'nde 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında ailelerin güçlendirilmesi ve yeni dinamiklerin tartışıldığı Aile Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda, Türkiye'nin yaşlanan nüfusu ve aile yapısındaki değişim gibi konular ele alındı.

Anadolu Üniversitesi'nde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileleri etkileyen yeni dinamikler ve ailenin güçlendirilmesi gibi konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı "Aile Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversitedeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun birinci oturumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, sempozyumda yaptığı konuşmada, sempozyumda elde edilecek sonuçları önemsediğini belirterek, "Bu sene 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu siyasi bir politika değildir. Bu çalışma geleceğin güvencesi olan bir çalışmadır. Devlet olarak yarına kuvvetli bir miras bırakılmak isteniyorsa bu ancak yeni nesille gerçekleştirilebilir." dedi.

Yeni nesle, yüzyılın gerektirdiği beceri ve davranışlarını kazandıracak altyapı sağlanması gerektiğine değinen Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfus artış hızının düşmesi, profillere baktığımız her kesimde aynı sonucu vermiyor. Eğitimli nüfus dediğimiz yani çocuğa karakteri, ahlakı ve şahsiyeti kazandıracak nüfusun çocuk sahibi olma oranı düşmekte. Böylelikle nüfusun niteliği de bir süre sonra değişecek ve dolayısıyla bizlerin de bu niteliğe yatırım politikalarımız değişmekte."

Gürcan, aile konusunun, kamuoyunun bilgisine nitelikli olarak sunulması adına eğitim fakültelerinde bulunan sosyoloji, sosyal hizmetler ve birçok bölümün önemli yeri olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise Sosyoloji Bölümü tarafından hazırlanan sempozyumda, aile konusunun sosyolojik perspektifle ele alınacağını söyledi.

Türkiye nüfusunun hızlı şekilde yaşlandığına değinen Adıgüzel, "Nüfusun yüzde 10'u artık 65 yaş üzeri oldu dolayısıyla ailenin küçülmesine, yaşlanmaya, evlilik yaşının daha ileri yaşlara doğru gitmesine ve bunun toplumsal boyutları ile demografik sonuçlarına değinmemiz gerekiyor. Bugün bu alanda çalışma yapan ve sahaya önemli akademik çalışmalar sunan hocalarımız var." diye konuştu.

Adıgüzel, Aile Sempozyumu'nda önemli sonuçlar elde edileceğini belirterek, "Bu senenin 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle biz de Anadolu Üniversitesi olarak bilimsel araştırma projelerinde aile konulu araştırmaları destekleme kararı aldık. Anadolu Üniversitesi olarak sene içerisindeki bütün aile konulu akademik çalışmaları destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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