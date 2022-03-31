Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı süper lige bir adım daha yaklaştı

BARTIN (Bültenler) - Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 21 - 25Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Bartın Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin yer aldığı turnuvada Anadolu Üniversitesinamağlup şekilde turnuvada birinci oldu.

Anadolu Üniversitesi, karşılaştığı maçlarda Yalova Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne set vermeden 3-0 galip gelirken, Bartın Üniversitesini ise 3-1'lik skorla yenmeyi bildi. Turnuva sonunda Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Yağmur Göksu Göçmen de turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

12 - 16Mayıs tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenecek olan "Süper Lige Yükselme" maçlarına katılmayı hak kazanan Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Göksu Göçmen, Büşra Ulusoy, Melike Kanhan, Melike Çakmak, Deniz Altan, İlknur Yiğit, Gülşah Baran, Şevval Pekcan, İrem Zirek, Eda Toker, İlknur B. Aydın, Kübra Mayar, Elif Dağdelen; Antrenör Begüm Keskin, Spor Şube Müdürü Hakan Sivriservi ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı eşliğinde, kazandıkları kupayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a takdim etti.

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