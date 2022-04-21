Anadolu Üniversitesi Engeliler Araştırma Enstitüsü'nden 23 Nisan kutlaması - Haberler

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Anadolu Üniversitesi Engeliler Araştırma Enstitüsü'nden 23 Nisan kutlaması

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Anadolu Üniversitesi Engeliler Araştırma Enstitüsü'nden 23 Nisan kutlaması

Anadolu Üniversitesi Engeliler Araştırma Enstitüsü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitim gören çocuklar ve ailelerinin katıldığı eğlence düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Engeliler Araştırma Enstitüsü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında eğitim gören çocuklar ve ailelerinin katıldığı eğlence düzenlendi.

Enstitü müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken gazetecilere, enstitünün 25 yıldır Eskişehir ve bölgesinin yanı sıra Türkiye ve dünyaya hizmet veren bir kurum olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı hizmet verdikleri çocuklar ve aileleri ile birlikte kutladıklarını ifade eden Prof. Dr. Diken, şunları söyledi:

"Coşkulu bir kutlama ile çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Bu etkinliğimizin yanı sıra Eskişehir-Ankara kara yolunda oluşturulan hatıra ormanında 'senin de dikili bir ağacın' olsun kampanyası kapsamında fidan dikeceğiz. Onların adına bir fidanları olacak. Her yıl da bakımını yapmaya gideceğiz. Fidanlar gibi kendileri de büyüyüp yaşama katkı sunmaya çalışacak."

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul ise enstitüde eğitim gören özel öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, merkezin Türkiye'de başka bir örneğinin bulunmadığını dile getirdi.

Özel çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Anadolu Üniversitesi, Ulusal Egemenlik, Araştırma, 23 Nisan, Güncel, Haberler

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