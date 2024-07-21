Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunları Buluştu
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları Eskişehir'de bir araya geldi. İlk mezunlarını 1987 yılında veren bölümün mezunları, tecrübelerini paylaşmak için bir davet salonunda buluştu.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları Eskişehir'de bir araya geldi.
İlk mezunlarını 1987 yılında veren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün o sene mezun olan öğrencileri ile 2024'te kep atma sevinci yaşayan öğrencileri, buluştu.
Bir davet salonunda bir araya gelen 187 mezun, tecrübelerini paylaştı.