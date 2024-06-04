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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları Açıklandı

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı. 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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