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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavları tamamlandı

Güncel Haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bahar dönemi çevrim içi ara sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim Sistemi'nde ilk kez bir dersin süresi 1 gün ile sınırlanarak toplamda 726 farklı dersin sınavının tamamlandığı belirtildi.

Bilişim altyapısında sağlanan geliştirmeler ile sadece 2 hafta sonunda, toplam 4 günde herhangi bir teknik sorun yaşanmadan sınavların gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2022-2023 bahar dönemi çevrim içi ara sınavları 8-9 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde başarı ile tamamlandı. Deprem felaketleri nedeniyle tüm yurtta çevrim içi olarak yapılan sınava yüzde 92'ye yakın katılımın olduğu görüldü. Sınavda 5 milyona yakın sınav oturumu başarı ile gerçekleştirildi."

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Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

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