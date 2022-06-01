Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dönem sonu sınav sonuçları açıklandı - Haberler

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

AA - Deniz Açık - Güncel
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 21 ve 22 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 21 ve 22 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen 2021-2022 bahar dönemi açıköğretim, iktisat ve işletme fakültesi dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 3 Haziran Cuma günü saat 17.30'a kadar öğrenci otomasyonundan gerçekleştirebilecek.

AA / Deniz Açık - Güncel

Anadolu Üniversitesi Türkiye Kıbrıs Mayıs Güncel Haberler

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