Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı Erciyes Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üst Kurul Dönem Toplantısı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AÜB Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı.

Toplantıda Rektör Altun'un konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda AÜB Dönem Başkanlığı Altun tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a devredildi.