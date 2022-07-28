Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir'de yapılacak

Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin (NEVÜ) ev sahipliğinde 31 Temmuz'da Nevşehir'de yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yaptığı yazılı açıklamada, Nevşehir'deki fuara devlet ve vakıf üniversitelerin katılacağını belirtti.

Aktekin, üniversitelerinin de üyesi bulunduğu AÜB tarafından YKS tercih döneminde Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi başta olmak üzere isteyen diğer devlet ve vakıf üniversitelerinin de katıldığı üniversite tanıtım ve tercih fuarının bir ayağını da üniversitemiz öncülüğünde ve desteğinde 31 Temmuz tarihinde Nevşehir Nissara AVM'de gerçekleştireceğiz. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin alanında uzman personeli, fuar alanında açacakları bilgilendirme ve tanıtım stantlarını ziyaret edecek olan öğrenciler ve ailelerine, bölüm ve programlar, sundukları imkanlar, ulaşım ve barınma olanakları gibi bir çok konuda bilgilendirecek. Üniversite olarak ayrıca 3 Ağustos tarihine kadar diğer şehirlerde düzenlenen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları'nda, üniversitemizi daha fazla öğrencinin tercih etmesi için yerimizi alıyoruz".