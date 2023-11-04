Anadolu Tarım İşletmesi'nde Hububat Ekim Mesaisi Başladı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde 3 bin tonu gelecek yıl çiftçilere dağıtılacak hububat tohumu ekim mesaisi başladı.

Damızlık safkan Arap atı, tiftik keçisi, Anadolu merinosu ırkı koyun ve esmer ırkı sığır yetiştiriciliğinin yanı sıra 44 bin 843 dekar alanda tarımsal faaliyet yürütülen Anadolu Tarım İşletmesinde modern sulama, ilaçlama ve gübreleme teknikleri kullanılarak üretim yapılıyor.

İşletmenin 10 bin 412 dekar tarımsal faaliyet alanında, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırma Enstitülerince geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşitlerinden "Kate", "Reis" ve "Sönmez"in ekimi yapıldı.

Seneye temmuz ayındaki hasattan elde edilecek buğdayın 3 bin tonu, TİGEM bayileri aracılığıyla yerli buğday çeşitlerinin yaygınlaştırılması için çiftçiye ulaştırılacak.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerinde bulundukları işletmede modern sulama, ilaçlama ve gübreleme tekniklerini kullandıklarını söyledi.

Safkan Arap atı, damızlık sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliğinden bahseden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Toplam faaliyet alanımız 44 bin 843 dekar. Bunun 17 bin 500 dekarı sulu tarım yapılan arazidir. Sulu ziraat alanlarımızın 7 bin 500 dekarı 'center pivot' sistemiyle sulanıyor. Geriye kalan kısımda ise yarı sabit basınçlı sulama sistemi kullanılıyor. Öncelikle hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere silajlık mısır, yonca otu, fiğ otu gibi ekiliş alanlarını belirliyoruz. Geriye kalan tüm kuru ve sulu ziraat alanlarımızda ekim münavebe sistemine uyacak şekilde sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumluğu yetiştiriyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çiftçinin talepleri doğrultusunda ekim alanlarımızı planlıyoruz. İşletmemizde şu anda da sertifikalı hububat tohumunun güzlük ekilişlerini gerçekleştiriyoruz."

Yonca ve fiğ de ekiyorlar

Yılmaz, işletmede yonca tohumu da ürettiklerini, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4 bin 328 dekara fiğ ektiklerini dile getirdi.

Bu yıl 1076 dekar alana "Sönmez", 5 bin 662 dekara "Kate A1", 3 bin 674 dekara "Reis" buğday çeşitlerini ektiklerini anlatan Yılmaz, "İşletmemiz her yıl 3 bin ton civarında sertifikalı hububat tohumunu çiftçilerimize dağıtıyor. Geçen yıl 2 bin 650 ton sertifikalı hububat tohumu dağıttık. Çiftçinin talepleri doğrultusunda 2024 yılında da 3 bin ton hububat tohumu dağıtımı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Ayrıca, yüksek verimli, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı çeşitleri ürettiklerini kaydeden Sönmez, çiftçilerin istedikleri tohuma ülke geneline yayılmış TİGEM bayileri aracılığıyla rahatlıkla ulaşabileceğini sözlerine ekledi.