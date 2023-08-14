"Anadolu Şiir Akşamları"nın ikincisi Aksaray'da yapıldı

Cihannüma Derneğinin organize ettiği "Anadolu Şiir Akşamları"nın ikincisi, Aksaray'da gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30'un üzerinde şairin katıldığı program Zinciriye Medresesi'nde gerçekleşti.

Derneğin Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, açılışta yaptığı konuşmada, şairlerin halktan gelen ilhamların katipliğini yaptığını belirterek, "Şair, yaşadığı dünyayı, olayları ve insanları herkesten farklı algılayan kişidir. Şair, bu dünyada yaşar lakin bu dünyayı yaşamaz. İşte Anadolu Şiir Akşamları ile bu sırra mazhar olma sevdası peşinde olan şair dostlarımızı, senede bir defa da olsa bir araya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik aracılığıyla şairler arasındaki dostluk ve kültür alışverişinin zenginleştiğini vurgulayan Yorulmaz, programın her sene başka bir ilde düzenlenmesinin de katılımcılara Anadolu'yu daha fazla yaşama imkanı sunduğunu kaydetti.

Üçüncü program 2024'te Kastamonu'da

Etkinlikte, Cihannüma Aksaray İl Temsilcisi Mustafa Avşar ile Cihannüma Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Enes Güneyli de hazır bulundu.

Recep Garip, Erol Erdoğan, Tayyip Atmaca, Yavuz Selim Kurt, Mehmet Gözükara, Yusuf Şahin, Hayati Koca, Saadettin Yıldız, Kudret Bülbül, Mustafa Küçüktepe, Atilla Ertuğrul, Nihat Morgül, Süreyya Aydın, Hayati Koca, Hüseyin Kır, İsmail Daşdemir, Kemal Tekinbaş, Mehmet Baş, Mehmet Okumuş, Mustafa Keleş, Yusuf Gökbakan, Eyüp Azlal, Yasin Mortaş, Sezai Çiçek, Mehmet Okumuş, Hüseyin Tekinbaş, Halit Yıldırım, Salih Sedat Ersöz ve Şaban Çetin'in kendi şiirlerini seslendirdiği program, gece geç saatlere kadar devam etti.

Cihannüma Anadolu Şiir Akşamlarının üçüncüsü, 2024'te Kastamonu'da düzenlenecek.

Programın ilki geçen sene, merhum şair Seyfeddin Karahocagil anısına Amasya'da gerçekleştirilmişti.