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Anadolu Şiir Akşamları Dördüncüsü Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi

Anadolu Şiir Akşamları Dördüncüsü Şanlıurfa'da Gerçekleştirildi
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Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen 'Anadolu Şiir Akşamları'nın dördüncüsü, Şanlıurfa'da yapıldı. Programa 30'dan fazla şair katılırken, organizasyonun beşincisinin Kars'ta yapılacağı açıklandı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Anadolu Şiir Akşamları"nın dördüncüsü Şanlıurfa'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilki Amasya, ikincisi Aksaray, üçüncüsü Kastamonu'da gerçekleştirilen programa, bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinden 30'un üzerinde şair katıldı.

Program öncesi, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen şairler, daha sonra şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın kabrini ziyaret etti.

Şanlıurfa Eyyübiye merkez ilçesindeki Mevlana Külliyesinde gerçekleşen programda, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Cihannüma Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ve Cihannüma Şanlıurfa İl Temsilcisi M. Emin Kılıç açılış konuşmaları yaptı.

Programları ilgiyle takip ettiğini ve yeni Türkiye vizyonuna sadık çalışmalar yapıldığını belirten Şıldak, "Programa gelirken Cihannüma ismini merak ettim. Arkadaşlar, cemiyetlerine iddialı bir isim almış. Sadece ülkemizde değil dünyadan da haberdar çalışmalar, etkinlikler yapıyorlar. Ülkemizin dünyada söz sahibi olması için kamu kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşlarına da ihtiyacımız var. Şanlıurfa'da 30'u aşkın şairle şiir gecesi düzenledikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programın beşincisi Kars'ta yapılacak

Yorulmaz da şiir akşamları ile Anadolu'nun misafirperverliğine ve güzelliğine şahitlik ettiklerini aktardı.

Organizasyonun bundan sonra yılda iki kez yapılacağını vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya gelen ağlar, giden ağlar, diyorlardı. Biz gelirken hiç ağlamadık ama giderken ağlıyoruz. Böyle misafirperver insanları görünce 'İyi ki bu insanlar var.' diyoruz. Hz. İbrahim sofrasından, Hz. Eyyüb dergahından nasiplenmiş insanlara selam olsun. Tarihin ilk üniversitesi Harran'a, insanlığın ilk yerleşim yeri Göbeklitepe'ye doğru yol alacağız. Bu mekanlardan insanlığa selam olsun."

Yorulmaz, "Anadolu Şiir Akşamları" programının beşincisinin Kars'ta gerçekleşeceğini ifade etti.

Programa katılan isimler arasında Osman Mesten, Kudret Bülbül Ahmet Şener, Muhammet Fatih Akkurt, Hüseyin Tekinbaş, Mehmet Osmanoğlu, Hasan Ukdem, Tayyar Yıldırım, Yakup Çak, Adnan Çalık, Eyyüp Azlal, Abdurrahman Karakaş, Mehmet Bahsi, Hüseyin Kılbaş, Murat Bağış, Adnan Çalık, Salih Ersöz, Şaban Çetin, Mehmet Sarmış, Sezai Çiçek, Mehmet Gözükara, Mahmut Kılıç, Deniz Tavus, Yusuf Gökbakan, Mehmet Baş, Süreyya Aydın, Kazım Gök, Halil Manuş, Erkam Yıldırım, Ferhat Bülent Demirtaş ve Hüseyin Murat Özkatar yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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