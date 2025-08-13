Anadolu Şenliği Finali Bitlis'te Yapılacak

Anadolu Şenliği Finali Bitlis'te Yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin finali, 22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis'te gerçekleştirilecek. Etkinliklerin planlaması için yapılan koordinasyon toplantısında hazırlıklar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 22 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında 5 şehirde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği"nin finali Bitlis'te yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler öncesinde Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında "Anadolu Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bitlis'te 22-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak programın detaylarının görüşüldüğü toplantıda, etkinliklerin başarılı ve güvenli şekilde tamamlanması için gerekli hazırlık ve planlamalar değerlendirildi.

Toplantıya, Bitlis Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Cengiz Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
