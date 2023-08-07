Anadolu Rock Müziğinin Efsane İsmi Erkin Koray Hayatını Kaybetti

Kanada'da yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti.

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının akciğer rahatsızlığının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray duyurdu.

Erken Koray kimdir?

Türk rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşları ile kurduğu Erkin Koray ve Ritimcileri adlı topluluk ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör, yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkiledi. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza attı. - İSTANBUL