Anadolu Parsının Sisli Havada Görüntüleri Paylaşıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ilk kez 2019'da Batı Akdeniz'de görülen Anadolu parsının sisli havadaki yeni görüntülerini 'Anadolu'nun gizemli efsanesi bu kez sislerin içinden geldi' notuyla paylaştı. Şu ana kadar Türkiye'de toplamda 5 bireye ait görüntü elde edilirken, Batı Akdeniz'de 2 bireye ait toplam 62 görüntü kayda geçti.

DKMP Genel Müdürlüğü, Anadolu'da nesli tükendiği düşünülürken ilk kez 25 Ağustos 2019'da Batı Akdeniz'de görülen Anadolu parsı ile ilgili yeni görüntü paylaştı. Yeni görüntü 'Anadolu'nun gizemli efsanesi bu kez sislerin içinden geldi' notu ile sosyal medyada yer aldı. DKMP Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, "Ülkemizde nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsını, asla umudumuzu kaybetmeden, onu doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalarımıza yılmadan devam ederek, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapanlarımız ile görüntülemeyi başarmıştık. Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük heyecan uyandırdı ve hepimize sevinç kaynağı oldu. Ardından bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı" denildi.

'İŞARETLERİNİ TAKİP EDİYOR VE ONU KORUYORUZ'

Paylaşımının devamında, şunlar kaydedildi:

"Bir taraftan 'Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi' uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan 'Anadolu Parsının Eylem Planı' kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlardan elde edilen veriler eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz."

4 BÖLGEDEN 5 BİREYE AİT GÖRÜNTÜ GELDİ

Öte yandan DKMP'ye bağlı ekipler öncülüğünde bazı üniversitelerin de destek verdiği saha çalışmalarında; şu ana kadar Türkiye'de toplamda 5 bireye ait görüntü elde edildi. Batı Akdeniz'de 2 bireye ait toplam 62 görüntü, Doğu Karadeniz'de 1 bireye ait toplam 70 görüntü, Doğu Anadolu'da 1 bireye ait 1 görüntü, Güneydoğu Anadolu'da ise 1 bireye ait 1 görüntü kayıtlara geçti.