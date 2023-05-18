Anadolu parsının DNA'sı alındı, Dünya Gen Bankası'na girdi

TÜRKİYE'de en son 1975'lerde görülen, neslinin tükendiği düşünülürken 8 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu parsının, 2020 yılında fotokapan önüne yaptığı idrar örneğinden laboratuvarda alınan DNA verileri, Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu Parsı' olarak kayda girdi.

Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu'nca 'pars' olarak isimlendirilen ve bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların sekiz alt türünden biri olan Anadolu parsının Batı Akdeniz'de ilk kez görüntülenmesinin ardından, DNA örneği de alındı. Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olan parsın tarihi ve kültürünün büyük önem taşıdığına dikkat çekilen araştırma, Anadolu parsının varlığına dair kanıtları ortaya koyması açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

"Romalı devlet adamı Marcus Tullius Cicero, MÖ 51-50 yılları arasında Kilikia Valisi olarak görev yaparken, gladyatör savaşlarında kullanılmak üzere bugün Türkiye'nin Antalya, Burdur ve Denizli illeri arasında yer alan Kibyratis bölgesinden Anadolu leoparlarının gönderilmesini istemiştir. Modern araştırmacılar bu dönemde Cicero'nun leoparın özelliklerine dair notlarından yola çıkarak leopar türlerini sınıflandırırken, Anadolu'da yaşayanlarına Cicero'nun ön adı olan Tullius'tan esinlenerek 'Tulliana' adını vermişlerdir. Anadolu Parsı ile ilgili bilgiler antik çağlara kadar uzanmaktadır. Leoparların Anadolu'daki varlığının en eski göstergesi, Konya Çatalhöyük'te bulunan ve 9 bin yıl öncesine tarihlenen Leopar Tapınağı'ndaki duvar kabartmalarıdır. Tarih boyunca pek çok mimari eser, heykel buluntusu, seramik ve sikke Anadolu tarihinin hemen her döneminde Anadolu parsının önemini göstermektedir."