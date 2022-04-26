"Anadolu Parsı" unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı - Haberler

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"Anadolu Parsı" unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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'Anadolu Parsı' unvanı için 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nın zirvesine yaptı

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58'inci tırmanışını Bartın'daki Drazlar Zirvesi'ne gerçekleştirdi.

ULUS, BARTIN (AA) - Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp "Anadolu Parsı" unvanı almayı hedefleyen profesyonel dağcı Erdek Cennet, 58'inci tırmanışını Bartın'daki Drazlar Zirvesi'ne gerçekleştirdi.

Balıkesir'de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Cennet, proje kapsamında Ulus ilçesine geldi.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan'ın zirvelerine ulaşan Cennet, tek başına yaptığı yürüyüşün ardından kentin en yüksek noktası olan 1100 metre rakımlı Drazlar Zirvesi'ne ulaşarak 58'inci tırmanışını başarıyla tamamladı.

Profesyonel dağcı Erdek, gazetecilere, aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa tırmanışı yapmaya başladığını, bir süre sonra 81 ilde 81 zirveye ulaşma düşüncesi oluştuğunu anlattı.

Küre Dağları Drazlar Zirvesi tırmanışını da başarıyla tamamladığını aktaran Cennet, "Buranın doğası muhteşem. Dağcılık alanında çok güzel potansiyele sahip. Birbirinden güzel ve zorluk dereceleri farklı rotalar var. Ülkemizdeki dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen sporcularımızı Bartın ilimizdeki muhteşem ötesi güzelliğe, bu rotaya, manzaraya kesinlikle bekliyorum." dedi.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Balıkesir, Türkiye, Bartın, Ulus, Güncel, Haberler

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