Anadolu parsı, ayak izi ve tüyünden tespit edildi - Haberler

Anadolu parsı, ayak izi ve tüyünden tespit edildi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, nesli tükendiği zannedilen ve 48 yıl sonra tekrar görülen Anadolu parsının, ayak izi ve tüyünden tespit edildiğini ve o alanlara kurulan fotokapanlara da 18'inci günde yansıdığını söyledi. Üzmez, bir ekip kurulduğunu ve fotokapan ile 4 Anadolu parsının yakın takibe alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu parsının 1974'den sonra Türkiye'de ilk kez görüldüğünü açıklayarak, fotokapan görüntülerini paylaşmıştı. DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, Türkiye'de 48 yıl sonra tekrar görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu parsının nasıl tespit edildiğini DHA'ya anlattı. Üzmez, Anadolu parsının endemik tür olduğu için görüldüğü coğrafi konumların paylaşımının yapılmadığını belirterek, "Sayın Bakanımız Türkiye'ye bir müjde verdi. 1974'ten beri görülmeyen Anadolu parsı kurumumuz tarafından tespit edildi. Ekibimiz ile bunu gözümüz gibi koruyoruz. Kamufle edilmiş fotokapanlarımız var; nereden geçiyor, nereden su içiyor, nerede avlanıyor takip ediyoruz. Akademisyenler ile de protokol yaparak, bu nadir türleri takip ediyoruz. Anadolu'nun endemik türlerinin nerede olduğunu biliyoruz, bunları gözümüz gibi koruyoruz ve biz orada 7/24 bulunmasak bile orada gözümüz olan fotokapanlarımız var" dedi.

Üzmez, endemik türlere zarar verilmemesi yönünde çağrı yaparak, "Buradan vatandaşlarımıza duyuru yapmak istiyorum; biz olmasak bile sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yerde fotokapanlarımız var. Siz oradan geçtikten 2 gün sonra savcı izni ile kapınızı çalarız. Siz kaçak ve yanlış bir işlem yaptıysanız sizi adliyeye teslim ederiz. Türkiye'nin nadir türleri olan, hepimizin el birliği ile koruması gereken bu hayvanlara gözümüz gibi bakalım, dokunmayalım, yanlış yapmayalım. Biz de fotokapanlar ile, hatta bazı bölgelerde o kadar sık fotokapan kuruyoruz ki siz 10 kilometre gitseniz, biz sizin arkanıza dönüp baktığınızı bile tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şaduman UNUTMAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel