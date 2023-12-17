Anadolu Otoyolunda Pamuk Yüklü TIR Alev Alev Yandı

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolunda çıkan yangında pamuk yüklü TIR alev alev yandı. TIR küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü TIR'ın dorse kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve karayolları ekiplerine bildirdi. TIR'ın dorsesinde bulunan pamukların yanmaya başlamasıyla aracın dorsesi alev alev yandı. Yangında TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.