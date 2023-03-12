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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor

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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yağmur ve sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yağmur ve sis etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bolu Abant Kavşağı, Elmalık, Polisevi ile Düzce Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı geçişlerinde yağış ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Polis ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde bastıran sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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