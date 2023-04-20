Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

SAKARYA - Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü yola çıkmaya başlaması ile Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bu çerçevede, otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerde belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.