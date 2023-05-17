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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Otoyolun Ankara istikametinde G.D. idaresindeki 34 BJM 002 plakalı konteyner taşıyan kamyon, Körfez Tütünçiftlik dinlenme tesisleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu.

Kamyonun, yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli Körfez Ankara Güncel Haberler

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