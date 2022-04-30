Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı - Haberler

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Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan yangın, Ankara istikametinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan yangın, Ankara istikametinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Körfez ilçesindeki Hereke Viyadüğü'nde Ankara yönüne giden Alperen A. idaresindeki yabancı plakalı plastik malzeme yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran sürücü, durumu itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, tırın kaldırılması ve yola dökülen malzemelerin Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından normale döndü.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

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