Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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