Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.