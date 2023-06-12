Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Abdullah Ö. idaresindeki 35 BJB 679 plakalı otomobil, Gebze gişeleri sapağında bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım ise aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel