Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak - Haberler

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

AA - Merve Özlem Çakır - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Bu nedenle söz konusu otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.

AA / Merve Özlem Çakır - Güncel

Anadolu Otoyolu, Haziran, Abant, Mayıs, Güncel, Haberler

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