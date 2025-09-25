Anadolu Otoyolu'ndaki Üstyapı Yenileme Çalışması Ertelendi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yapılacak üstyapı yenileme çalışması ertelendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda yarın yapılması planlanan üstyapı onarım çalışmaları 29 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'a ertelendi.

Valilikten bugün yapılan açıklamada, otoyolun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasında yapılacak çalışmanın yarın sabah 09.00'da yapılacağı bildirilmişti.