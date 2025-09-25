Haberler

Anadolu Otoyolu'ndaki Üstyapı Yenileme Çalışması Ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki üstyapı yenileme çalışmasının 29 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'a ertelendiğini duyurdu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yapılacak üstyapı yenileme çalışması ertelendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda yarın yapılması planlanan üstyapı onarım çalışmaları 29 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'a ertelendi.

Valilikten bugün yapılan açıklamada, otoyolun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasında yapılacak çalışmanın yarın sabah 09.00'da yapılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.