Makaslayan tır nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nde makaslayan tır nedeniyle kapatılan Ankara istikameti, kaldırma çalışmalarından sonra tekrar trafiğe açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikameti, çalışmaların ardından yeniden açıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen bir tır, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin tırı çekmek için başlattığı çalışmalar kapsamında Düzce kesiminde Kaynaşlı Gişeleri'nden kapatılan Ankara yönündeki ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.