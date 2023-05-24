Anadolu Otoyolu'ndaki Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamaya yol açtı. Otoyolun İstanbul istikametinde Erdoğan K.'nin kullandığı 38 RZ O92 plakalı kamyon arızalanınca sürücü aracı sağ şeride çekti. Bu esnada Zeki K.'nin kullandığı 41 ALZ 679 dorse plakalı tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve ardından tek şeritten ulaşım sağlanan yolda araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Erdoğan K.'nin kullandığı 38 RZ O92 plakalı kamyon Akyazı kesiminde arızalanınca sürücü aracı sağ şeride çekti. Bu esnada Zeki K.'nin kullandığı 41 ALZ 679 dorse plakalı tır, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve ardından tek şeritten ulaşım sağlanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.