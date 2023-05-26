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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası Ulaşımı Aksattı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı. Ulaşım kazanın ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu Çayırova Akse mevkisinde, 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazada, yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

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