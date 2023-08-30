Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Ulaşımda Aksama

Kocaeli Kartepe kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı. Kazada bir tırın devrilmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Kartepe kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Maşukiye mevkisinde, İ.K. yönetimindeki 07 BKY 52 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın çarpması sonucu devrilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği, aynı istikamette giden S.S. idaresindeki 54 AFN 479 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Daha sonra cip ve otomobilin de karıştığı kazada tır, refüjdeki köprü ayağına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Devrilen tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yola saçılan sebzelerin Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.