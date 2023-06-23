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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Hendek ilçesi Kalayık mevkisi Ankara istikametinde, cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Hendek ilçesi Kalayık mevkisi Ankara istikametinde, cip ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi yaralandı. Karayolları ve jandarma ekiplerinin, yaralıları örtüyle güneşten korumaya çalıştığı görüldü.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu güzergahta, kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu Sakarya Ankara Güncel Haberler

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