Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında tanker, minibüs ve tırın karıştığı olayda 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere mevkisinde tanker, minibüsün ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.