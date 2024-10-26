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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobil ve 1 cipin karışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ulaşım kısa süreli aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde, 6 otomobil ve 1 cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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