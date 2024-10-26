Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobil ve 1 cipin karışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ulaşım kısa süreli aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde, 6 otomobil ve 1 cipin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.