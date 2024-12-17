Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Kazadan dolayı ulaşım bir süre aksadı, ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İzmit Batı Gişeleri mevkisi Ankara istikametinde 2 tır, 1 midibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.