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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Kazadan dolayı ulaşım bir süre aksadı, ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İzmit Batı Gişeleri mevkisi Ankara istikametinde 2 tır, 1 midibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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