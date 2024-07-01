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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımın aksamasına neden oldu. İstanbul istikametinde gerçekleşen kazada 3 otomobil ve 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 otomobil ile 2 hafif ticari araç, Gümüşova rampaları mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede sol şeridi dubalarla çevirdi.

Yapılan incelemede araçlarda ölen ya da yaralanan olmadığı anlaşıldı.

Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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