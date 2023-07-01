Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı. Kazada yaralanan 6 kişi ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel