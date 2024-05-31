Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya 3 araç karıştı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde, Şükrü B. idaresindeki 34 EEE 715 plakalı kamyon, Ahmet B'nin kullandığı 34 FGT 433 hafif ticari araç ve Vefa Y. yönetimindeki 34 VS 7145 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli trafik Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title