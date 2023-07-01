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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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