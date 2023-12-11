Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Ulaşım Aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Diliskelesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.
Güzergahta tek şeridin kapanması nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.