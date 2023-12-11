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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Ulaşım Aksadı

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Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Diliskelesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Güzergahta tek şeridin kapanması nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara Ulaşım Trafik Kazaları Güncel Haberler

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