Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Kontrollü Yeniden Açıldı

Güncelleme:
Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü bir şekilde tekrar sağlanmaya başladı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

Yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı, araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin yol temizleme çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından güzergahta ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
