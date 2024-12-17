Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: İki Sürücü Yaralandı
Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Olay yerinde yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Otoyol üzerindeki ulaşım kısa süreli aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde K.A. idaresindeki 16 BCR 739 plakalı otomobil, Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında E.G. yönetimindeki 54 E 2632 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle K.A'nın kullandığı otomobil devrilerek bariyere doğru savruldu.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.