Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda araçları kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor. Bu arada kazada anne ve babası yaralanan iki bebeği kucaklarına alarak babaanneleriyle Bölge Trafik Amirliği'nde misafir eden trafik polisleri, ağlayan bebekleri sakinleştirmeye de çalıştı.