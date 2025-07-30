Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 3 tır ve 1 kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol da trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki AT 5582 EH plakalı tır, M.B.M. yönetimindeki 79 AAP 830 plakalı tır, M.K'nın kullandığı 01 AOF 529 plakalı damperli kamyon, İ.U. idaresindeki 01 EGY 89 plakalı tır Gültepe Tünelleri mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan tır sürücüsü İ.U. ayakta tedavi edilirken, hafif yaralanan diğer sürücü M.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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