Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında sürücü, yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ölü veya yaralı yok.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyoldan İstanbul istikametine giden B.F. (55) idaresindeki 34 EAS 735 plakalı yolcu otobüsünde, Köroğlu rampası mevkisinde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek 39 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışması sırasında otoyolun İstanbul yönü, kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Öte yandan dinlenme tesisine götürülen yolcuların, başka bir otobüsle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.