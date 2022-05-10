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Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova gişeleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

İstanbul istikametinin çalışma yapılacak bölgede trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, "Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlanınca Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup İstanbul istikametinden gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 11 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacaktır. Her akşam 22.00-06.00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Güncel, Haberler

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