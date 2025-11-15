Anadolu Otoyolu'nda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Sakarya'da Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaya E.K. yaşamını yitirdi. Sürücü F.Y. gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Otoyolun Akyazı mevkisi Ankara istikametine F.Y. (33) idaresindeki 41 YF 629 plakalı otomobil, yoldaki yaya E.K'ye (46) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü F.Y. ise ekiplerce karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel